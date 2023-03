Vijf maanden cel voor hardnekkige graffitispuiter

Op vier locaties in de Breydelstad werd op 25 mei 2020 graffiti vastgesteld. Op drie elektriciteitskasten en een vuilnisbak werd telkens de tag “Berks” aangetroffen met een streepje onder en boven de letter “e”. In de buurt van de Mallebergstraat kon V.W. (21) uit Loppem worden staande gehouden. De jongeman had enkele spuitbussen met verf bij en een rode alcoholstift. Verder onderzoek bracht aan het licht dat hij nog op zeven andere plaatsen in Brugge toesloeg. Onder meer op een betonnen duiker, een glascontainer en een verkeersbord had hij z’n kenmerkende tag aangebracht.