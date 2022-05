Verpleegster Kelly (39) schrijft boek over haar ivf-traject om zwanger te worden: “Bezin eer je begint”

Ze had het eigenlijk ook niet meer zien aankomen. Nadat verpleegster Kelly Volchiet uit Aartrijke twee kindjes - op natuurlijke wijze - had gekregen in een eerste relatie, leerde ze haar huidige vriend kennen. Die was meteen heel eerlijk: hij wilde graag een kindje. Omdat de relatie zodanig goed zit, besloot Kelly, nu al mama van twee tieners, het erop te wagen. “Ik had vroeger geen vruchtbaarheidsproblemen, dus we besloten om de natuur zijn gang te laten gaan. Het duurde zes maanden, maar uiteindelijk raakte ik toch zwanger.”