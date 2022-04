Verpleegster Inez (28) zet haar ‘Nutella-verslaving’ om in webshop vol smaakvolle brownies: “Zelfs eentje met blauwgele topping voor Oekraïne”

Eigenlijk is Inez afkomstig uit Werchter, maar ze volgde de liefde en kwam terecht in West-Vlaanderen. Zo kwam ze in Brugge terecht, waar ze enkele jaren geleden een bakkersopleiding in avondschool volgde. De verpleegster werkt in het AZ Delta in Torhout, maar heeft een passie voor bakken. “Die is ontstaan door mijn ‘Nutella-verslaving’”, lacht Inez. “Ik maak al heel lang brownies op basis van Nutella. Die combineer ik nu met heel wat andere toppings zoals speculoos, marshmellow, pistache, stroopwafel of brésilienne. Misschien is dit wel het gat in de markt.” Leuk extraatje: je kan zelfs een brownie met de blauwgele kleuren van Oekraïne bestellen. De opbrengst gaat naar 12-12.