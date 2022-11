Verpleegster (41) en mama van twee sterft na aanrijding door wagen: "Het is zo'n warm gezinnetje”

Zedelgem 41-jarige fietsster komt om het leven bij ongeval: verkeers­des­kun­di­ge moet precieze omstandig­he­den nagaan

Langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem is maandagavond een 41-jarige fietsster om het leven gekomen. De vrouw kwam in botsing met een wagen en overleefde de klap niet. De auto belandde in de gracht. Het parket stelde een deskundige aan om de precieze omstandigheden na te gaan.

9:23