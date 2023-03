Ventilus gaat in Zedelgem en Torhout wellicht ondergronds, maar dat is geen reden tot hoera-stemming: “Bezorgdheid rond gezondheid is niet weg”

Wil uw kind eSporter worden? Laat hem of haar opleiding volgen in Brugse middelbare school

Het KTA in Brugge is vanaf september de eerste school in België die leerlingen van het middelbaar onderwijs een specialisatie eSports en Gaming aanbiedt. De Brugse Eefje Depoortere alias Sjokz, die als presentatrice van virtuele wedstrijden wereldwijd bekend is, juicht de opleiding toe. “Dit kan voor velen een geweldige start van een carrière betekenen", zegt ze.