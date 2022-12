Veertiger krijgt 10 maanden cel voor zware verkeersagressie op E40: “Hij reed een wagen klem op de afrit”

Oostkamp MIJN DORP. Andy Heindryckx (56), de sympathie­ke slager van Ruddervoor­de: “Mijn mooiste moment? De eerste parochia­nen­koers van 20 jaar geleden”

Zijn Baliebrugse Lange en Ruddervoordse Boerepaté zijn geliefd in Ruddervoorde en ver daarbuiten, maar Andy Heindryckx (56) staat vooral gekend als de flamboyante en babbelgrage slager van De Jachthoorn. Niemand die beter op de hoogte is van wat reilt en zeilt in Ruddervoorde. Andy neemt ons mee naar z’n favoriete plekken in het dorp, de plaats waar hij opgroeide én... de eerste parochianenkoers die twintig jaar geleden werd georganiseerd.

