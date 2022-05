Vaccinatiecentrum De Groene Meersen slechts één keer open per maand

Er worden verder uitnodigingen verstuurd aan de inwoners die nog in aanmerking komen voor vaccinatie. Deze mensen kunnen digitaal een afspraak inboeken op de openingsdag(en) of telefonisch contact opnemen met het callcenter op het nummer 050/28.83.30 om een afspraak in te boeken. Inwoners die gevaccineerd zijn met het Janssenvaccin en een tweede booster wensen, moeten via deze link een afspraak maken. Hiervoor worden geen uitnodigingen verstuurd per post of via de e-box. Deze vaccinatie is immers vrijwillig, gratis en enkel mogelijk voor volwassenen (18+) en minstens drie maanden na de vorige booster. Vergeet zeker je identiteitkaart niet mee te nemen en een mondmasker op te zetten. In mei is het vaccinatiecentrum in de Groene Meersen (Stadionlaan 48 in Zedelgem) open op dinsdag 17 mei van 19 tot 19.30 uur.