Uniek in België, Zedelgem lanceert zangfietspad: “Na corona hebben we allemaal nood aan een beetje plezier”

Torhout Regenweer en werken herschapen Koddaert­straat in modderpoel: “Straat is niet breed genoeg om voetpad te voorzien”

29 juni “We zakken letterlijk met onze enkels tot in de modder.” Bewoners van de kleine Koddaertstraat in Torhout hebben het niet bepaald getroffen met de wegenwerken in hun straat. Door het regenweer is hun straat herschapen in een modderpoel.