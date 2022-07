Twintiger krijgt alsnog 2 jaar cel voor brandstichting na ruzie over bezoekrecht zoontje

N.P. begon zijn ex-partner na hun relatiebreuk in april 2019 steeds vaker lastig te vallen. Hij brak binnen in haar flat om kader met foto’s van hun kind te stelen en bestookte de vrouw die zomer ook dagelijks met berichten. Op 3 december ging N.P. nog een stap verder. De familierechtbank had op dat moment al beslist dat de twintiger zijn zoontje hoogstens nog een middag per week onder toezicht mocht zien. De beslissing zette kwaad bloed bij de man. Hij stak prompt een valies in brand voor de voordeur van het appartement van het slachtoffer. De politie kwam tussen, maar zelfs dan bleef N.P. nog bedreigingen uiten.