Twintiger die z'n tien weken zwangere vriendin verkrachtte krijgt alsnog een jaar cel

De twintiger, die destijds in Aartrijke woonde, had sinds het voorjaar van 2018 een relatie met het 17-jarige slachtoffer. De relatie verliep volgens het meisje moeizaam en haar vriend gedroeg zich ook vaak agressief. Toen ze na enige tijd zwanger werd, trok het slachtoffer in bij de man. Op 17 november 2018 lag ze te slapen, toen ze naar eigen zeggen wakker schrok. K.D. zat met zijn hand in haar slip. Z’n vriendin vroeg hem te stoppen, omdat ze geen zin had in seks. “Ik zal wel zorgen dat je zin krijgt”, zou K.D. daarop gezegd hebben. Hij greep het meisje vast bij haar polsen en verkrachtte haar. Een dag later ging het slachtoffer klacht indienen bij de politie. Ze was op dat moment 10 weken zwanger.