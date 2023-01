Tweedehandsbeurs met kinderkledij en babyspullen in Jonkhove

Naast een groot aanbod baby- en kindergerief zoals badjes, parken, bedjes, buggy’s, autostoelen, speelgoed en fietsen, is er ook heel wat kinderkledij. Alle kledij hangt op rekken per leeftijd. De tweedehandsbeurs wordt twee keer per jaar georganiseerd door de Gezinsbond afdeling Aartrijke. De toegang is gratis. Wie zelf wil deelnemen, kan zich inschrijven op zaterdag 11 februari om 10 uur, ook in Jonkhove. Meer info op aartrijke.gezinsbond.be.