Treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde in beide richtingen onderbroken door persoonsaanrijding

De trein was op weg van Brugge naar Kortrijk en reed omstreeks 18.20 uur een persoon aan in de buurt van de overweg in de Boutensdreef. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een wanhoopsdaad. De trein kwam even verderop tot stilstand. De brandweer werd opgeroepen om de aanwezige reizigers, zo’n 60 in totaal, te evacueren. Zij zullen met bussen tot in het volgende station gebracht worden. “Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde is in beide richtingen onderbroken”, zegt Frédéric Petit van Infrabel rond 18.30 uur. “Er worden plaatselijke omleidingen voorzien en vervangbussen ingelegd.”