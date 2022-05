Transportbedrijf Gheeraert helpt mee om nieuwste DAF-trucks te ontwikkelen: “Dit maak je maar één keer in je leven mee”

Stijn en Peter Gheeraert bieden met hun bedrijf in Loppem een ruim pakket aan gespecialiseerde transporten en logistiek met bijbehorend gekwalificeerd personeel. Ze beschikken over meer dan 30.000 m² magazijnoppervlakte en een wagenpark van 105 voertuigen en 210 opleggers en aanhangwagens. Het familiebedrijf telt ruim 200 medewerkers en heeft vestigingen in Loppem, Brugge, Zedelgem, Beernem, Puurs, Zwijnaarde en Sint-Truiden.

Niet toevallig werden ze uitgekozen om mee te werken aan de nieuwste trucks van het bekende merk DAF. “Ik had verwacht dat we met een grote groep zouden zijn, maar wat bleek? We waren met 15 mensen. En dat voor heel Europa. Ongelooflijk straf, vonden we”, zegt Peter Gheeraert. “Ze kwamen bij ons terecht als belangrijke klant voor DAF. We rijden met hun trucks sinds 1951. Daarnaast hebben we een eigen garage met DAF diagnose-apparatuur. We hebben dus heel wat kennis over de trucks. En wat ook meespeelt: Gheeraert zet de wagens in op veel verschillende manieren.”