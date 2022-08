Succesvolle zomerbar in Ter Loo doet verlangen naar toekomst: oud klooster wordt warme thuis voor 15 jongeren

Brugge Brugge start op 12 september met boostervac­ci­na­tie tegen coronavi­rus

Op maandag 12 september zullen de eerste prikken voor de herfstbooster worden gezet in het vaccinatiecentrum in Brugge. Het doel is om de risicogroepen al voor eind september te hebben gevaccineerd, de rest tegen 1 november. Iedereen zal dus in september of in de eerste helft van oktober een uitnodiging ontvangen.

25 augustus