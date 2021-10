Politionele inval bij Case New Holland op vraag van directie: drugs gevonden in lockers, twee werknemers meteen ontslagen

ZedelgemBij Case New Holland (CNH) in Zedelgem, een constructeur van landbouwmachines met 2.400 werknemers, is de politie vrijdag binnengevallen met een drugshond in het kader van een drugsonderzoek. In twee lockers is effectief drugs gevonden. Twee werknemers zijn op staande voet ontslagen. De controles zouden er zijn gekomen op initiatief van de directie zelf, blijkt uit mailverkeer tussen directie en vakbonden.

“Naar aanleiding van een anonieme tip in kader van gebruik en het dealen van harddrugs in het bedrijf, heeft de directie vandaag (vrijdag, red.) controles uitgevoerd in verschillende afdelingen. Er werd iemand van de drugsbrigade van de politie, met drugshond, ingezet. Er werden controles gedaan van de kleedruimtes, toiletten en rustzones. Twee kasten zijn opengebroken en daar zijn substanties gevonden. Deze werknemers zijn om dringende reden direct ontslagen”, luidt de communicatie.

Het gaat om een tijdelijke werknemer die een jaar in dienst is en een andere werknemer met een vast contract. Nog drie andere kasten zijn opengebroken. In eentje daarvan zijn nog duidelijke sporen van drugs aangetroffen, in de twee andere bleken de zoekingen negatief. Voorts blijkt uit de communicatie tussen directie en vakbonden dat er de komende weken nog gelijkaardige acties in het bedrijf uitgevoerd zullen worden. Er zou bovendien ook recentelijk iemand naar huis zijn gestuurd wegens overvloedig druggebruik. Er werden zelfs naalden gevonden in het struikgewas.

Recent nog getuigenis op de rechtbank

Het bedrijf CNH is voorlopig niet bereikbaar om officieel commentaar te geven en ook het parket van Brugge heeft nog niets kunnen bevestigen of ontkennen. Dat er drugs in omloop was bij het bedrijf, is bij de recherches in de regio nochtans niet onbekend. Op de rechtbank van Veurne biechtte de 24-jarige T.D. uit Nieuwpoort, die 18 maanden cel riskeert wegens dealen van drugs, tijdens zijn proces nog op dat hij ‘af en toe wel eens wat meebracht voor de collega’s bij CNH’. Het ging toen om cannabis, al werd hij ook vervolgd voor cocaïnehandel.