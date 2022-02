Persoon overleden na aanrijding door trein aan overweg in Loppem

Brugge Hoogspan­nings­lijn aan Waggelwa­ter­straat wordt afgebroken, drie nachten geen verkeer mogelijk

In kader van het Stevin-project breekt Elia de hoogspanningslijn (150kV) tussen hoogspanningsstations Brugge-Waggelwater en Eeklo-Pokmoer af. Van 1 tot 4 februari starten de afbraakwerken in de Waggelwaterstraat in Brugge. Gedurende de werken is er geen verkeer mogelijk via de Waggelwaterstraat.

10:13