Pediater die verdacht wordt van voyeurisme en kinderporno mag gevangenis verlaten: “Hij gaat ver buiten Veldegem wonen”

VeldegemDe kinderarts uit Veldegem die jonge patiëntjes in zijn praktijk filmde, mag de gevangenis verlaten. Iets meer dan drie maanden nadat hij werd opgepakt, wordt hij vrijgelaten onder voorwaarden. Al keert hij niet terug naar huis, want hij gaat elders wonen. “Ver weg van Veldegem”, klinkt het. Buiten de gevangenismuren moet hij zich wel verder laten behandelen voor zijn problematiek.

Hij zat in totaal iets meer dan drie maanden in de gevangenis. Maar vrijdagavond mag pediater Jan D.V. (50) uit het West-Vlaamse Veldegem zijn celdeur dichtslaan, langs de voor hem goeie kant deze keer. De Brugse raadkamer besliste ’s morgens om hem vrij te laten onder voorwaarden. Het parket tekende geen beroep aan en dus mag de kinderarts beschikken. Al moet hij zich wel aan enkele strikte voorwaarden houden. Zijn beroep uitoefenen, zit er bijvoorbeeld niet in en hij moet zich ook verder psychologisch laten begeleiden. Iets waarmee hij in de gevangenis al gestart was.

Naakte of schaarsgeklede patiëntjes

Eind juni belandde het kleine West-Vlaamse dorpje Veldegem in het oog van een mediastorm. De plaatselijke kinderarts belandde namelijk in de cel. En de verdenking was niet mals: voyeurisme en het bezit van kinderporno. Uit het onderzoek bleek dat Jan D.V. zijn jonge patiëntjes in zijn praktijk en in de kleedkamer stiekem filmde. Omdat sommige kinderen op die beelden naakt of schaars gekleed zijn, kwalificeerde het parket de beelden als ‘kinderporno’. Maar hij filmde net zo goed kinderen die op straat liepen of fietsten.

Quote Hij heeft nu een verblijfs­adres ver weg van Veldegem Stijn Leliaert, Advocaat van pediater

Het onderzoek startte meer dan anderhalf jaar geleden na een melding van een ontvoeringspoging. Een onbekende benaderde toen een tiener. De speurders kwamen zowaar bij Jan D.V. uit. Die runde een hoog aangeschreven kinderartsenpraktijk met zijn vrouw. In augustus vorig jaar volgde een huiszoeking. De speurders namen computers in beslag, maar Jan D.V. kon wel gewoon aan het werk blijven.

Eerder al opschorting voor kinderporno

En dat was zeker gezien zijn voorgeschiedenis opvallend. Want in 2006 kreeg hij al eens de gunst van de opschorting voor het bezit van kinderporno. In mensentaal: de rechtbank oordeelde dat hij schuldig was, maar gaf hem geen straf. Zo kon hij als kinderarts aan de slag blijven.

Op zijn computer vond de politie enkele maanden na de huiszoekingen in het meest recente onderzoek echter opnieuw verontrustend materiaal. Jan D.V. werd opgepakt en zat sinds eind juni in de gevangenis. Hij toonde volgens onze informatie wel al schuldinzicht en verklaarde dat de beelden niets met pedofilie te maken hebben. “Ik voel me niet seksueel aangetrokken tot kinderen”, klonk het. “Ik haal wel levenskracht uit hun geluk. Maar ik begrijp dat ik fout was. Ik had die beelden nooit mogen maken.”

Niet terug naar praktijk

Waar Jan D.V. gaat wonen nu hij de gevangenis mag verlaten is niet duidelijk. Naar huis in Veldegem keert hij alleszins niet meteen terug. Zijn vrouw zette de praktijk dan ook zonder hem voort. De zitting van de raadkamer was vrijdagmorgen - zoals altijd - achter gesloten deuren. Stijn Leliaert, de advocaat van de pediater, sprak nadien voor het eerst heel kort. “Hij heeft bewust - en uit respect voor de slachtoffers - gewacht om zijn invrijheidstelling te vragen”, zegt hij. “Tot we passende begeleiding en een verblijfsadres hadden gevonden. Dat laatste is nu ver weg van Veldegem.”

