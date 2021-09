Pas benoemd schepen Geert Verhegge overleden: “Wat een verlies, we hebben altijd zo goed samengewerkt”

ZedelgemIn Zedelgem is Geert Verhegge, pas benoemd als schepen van Sport, Jeugd en Cultuur, zondag overleden na een lange strijd tegen kanker. Hij was de zoon van wijlen ex-burgemeester Hilaire Verhegge. Geert is 61 jaar geworden.

Het nieuws komt vrij onverwacht en plots. Geert Verhegge was nog maar pas uit het ziekenhuis ontslagen. Hij vocht al een tijdje tegen kanker, maar het leek de betere kant op te gaan toen hij in juni het schepenambt aanvaardde in Zedelgem. Hij volgde toen Dirk Verhaeghe (ook al binnen de partij CD&V-Nieuw, nvdr) op. Daarvoor was Geert al zes jaar schepen van de gemeente Zedelgem geweest. Tijdens de verkiezingen van 2018 haalde hij 1.383 voorkeursstemmen.

Lotjes

Geert Verhegge volgde zijn vader Hilaire op in de Zedelgemse politiek. Hij werd lid van de partij Nieuw, toen zijn vader nog burgemeester was en haalde meteen een pak voorkeursstemmen. Als zaakvoerder van de transportfirma Bevertrans had hij al zijn sporen verdiend. Hij liet die zaak vrij recent nog over aan zijn drie dochters, die hij steevast ‘de Lotjes’ noemde. De sympathieke man was ook voorzitter van de Veldegemse Koninklijke Harmonie Kunst Na Arbeid en lid van het trommelkorps, bestuurslid van FC Veldegem en vurig supporter van Club Brugge.

Vrouw en broer verloren

Gespaard door het leven werd hij niet. Geert verloor zijn eerste vrouw aan kanker. Eén van zijn broers verongelukte op jonge leeftijd. Zijn vader Hilaire overleed in 2019, hij was van 1995 tot 2012 burgemeester van Zedelgem geweest. De vriendin van Geert, Sabine Knockaert, baat in Veldegem de bekende brasserie Devaux uit. “Ik heb Geert gekend als een goed mens, een luisterend oor voor iedereen. De samenwerking met hem verliep altijd optimaal”, zegt burgemeester en partijgenote Annick Vermeulen. Ze zag Geert nog de eed afleggen als eerste schepen. “We hoopten toen allemaal dat het beter met hem ging. Dit nieuws komt als een harde klap.”

Volledig scherm Geert Verhegge en Sabine Knockaert in 2017 © Foto Benny Proot