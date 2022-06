Opgepakte pediater Jan D.V.: “Ik was fout, maar ik voel me helemaal niet aangetrokken tot kinderen”

Brugge Producer van ‘Laat de zon in je hart’ viert 60ste verjaardag met muzikale vrienden in Brugs Concertge­bouw: “En Willy Sommers zal erbij zijn”

De 60ste verjaardag van producer, componist en muzikant Patrick Hamilton uit Loppem zal in het voorjaar van 2023 niet onopgemerkt voorbij gaan. Liefst 1.200 mensen zijn uitgenodigd op dat feestje, dat plaatsvindt in het Concertgebouw in Brugge. Muzikale vrienden als Udo, Willy Sommers en Raf Van Brussel kruipen mee het podium op. “Zowat de hele Vlaamse muziekscène is ooit bij me langs geweest”, zegt hij.

