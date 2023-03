Onthaalgebouw ‘Kamphuis Vloethemveld’ gaat weer open op 1 april

Op zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur staan vrijwilligers je te woord voor wat uitleg over de natuur- en erfgoedsite, om je wegwijs te maken of om een wandelroute aan te prijzen. Vloethemveld is een natuurgebied met Europese topnatuurwaarden en is erkend als Open Erfgoed vanwege haar boeiende geschiedenis. In het ‘Kamphuis Vloethemveld’ krijg je hierover een korte introductie aan de hand van vondsten, teksten en beelden. Je kan er ook even verpozen en het sanitair gebruiken na een lange wandeling door het domeinbos of na je gidsbeurt.