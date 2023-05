Natuurpunt Zedelgem bestaat 30 jaar: “Jullie zijn een modelafdeling voor Vlaanderen”

Natuurpunt Zedelgem mag 30 kaarsjes uitblazen. Deze verjaardag ging niet onopgemerkt voorbij: zaterdag en zondag werden in het Plaisiersbos in Veldegem heel wat activiteiten georganiseerd in het kader van de Wilde Snuitdagen. Algemeen Directeur van Natuurpunt, Walter Rycquart kwam de lokale afdeling feliciteren.