Nachtspel scouts loopt fout: brandweer moet gewond meisje (19) uit diepe gracht redden

Ruddervoorde Brandweer rukt uit voor afvalbrand­je na telefoon­tje van ongeruste automobi­list op E403

In de Hogestraat in Ruddervoorde heeft de brandweer woensdagnamiddag een afvalbrandje moeten blussen. Het was een ongeruste automobilist die de hulpdiensten had opgebeld vanop de E403.

27 juli