Minister-president Jan Jambon vraagt aan Zedelgem om afbraak omstreden monument ‘Letse Bijenkorf’ uit te stellen, maar beeld is al weg

Het omstreden monument ‘De Letse Bijenkorf voor Vrijheid’ in Zedelgem zorgde voor een diplomatieke rel met Letland. Na veel debat, een advies van een panel van internationale experten en ook een tussenkomst uit Vlaanderen, besliste de gemeente Zedelgem om het monument op 31 mei te verwijderen uit het straatbeeld. Het kunstwerk ligt ondertussen opgeslagen in een loods van de technische dienst. De beslissing zette kwaad bloed bij Andris Razans, de Letse ambassadeur in ons land. Hij diende een diplomatieke nota in bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en noemt de beslissing van de gemeente ‘onaanvaardbaar’. Op 25 april ontmoette de secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid een delegatie van het Letse ministerie van Buitenlandse Zaken, samen met de ambassadeur van Letland in België.

Tweede Wereldoorlog

Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) vroeg minister-president Jambon onder andere naar zijn rol in deze discussie en de inhoud van het overleg. “De Letse overheid verkiest het monument te behouden en wil vermijden dat dit voor altijd in een gemeentelijk magazijn verdwijnt”, zegt Jambon. “Vanuit Letland argumenteert men dat de Letse jongemannen, vaak geworven tijdens de eindfase van de strijd met de Sovjet-Unie, bijna allen min of meer gedwongen werden mee te vechten met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Het ging soms om heel jonge mensen, tieners in enkele gevallen. Het naziregime zette hen in 1944 in om de oostgrenzen nabij de Baltische Staten te verdedigen.”

Haaizaaiend

Volgens Vlaams parlementslid Annick Lambrecht is het net goed dat het beeld werd verwijderd. “De fouten uit het verleden te erkennen, het verleden maximaal te duiden maar nooit of nooit hulde te gaan brengen aan een organisatie of individuen die oorlogsmisdaden op hun geweten hebben, of misdaden tegen de menselijkheid dat is voor Vooruit de juiste manier om met beladen erfgoed om te gaan”, zegt ze. “Het monument in Zedelgem riep pijnlijke gevoelens op bij nabestaanden van de mensen die onder de nazigruwel overleden zijn, de vaderlandslievende verenigingen en de Joodse gemeenschap. Een verduidelijkende tekst en een extra bordje bij het monument zetten was voor onze partij geen oplossing. In ons land is er geen plek voor een haatzaaiend monument vermomd als een kunstwerk voor de vrijheid. De Zedelgemnaren werden misleid en we zijn blij dat het beeld verwijderd werd.”

