Militaire parade, boogschieten en granaatwerpen op allereerste Camp Lophem 40-45

Deze meeting van militaire voertuigen is een initiatief van vzw Camp Lophem waarvan de opbrengst gaat naar de aankoop van een elektrische duofiets voor de bewoners van ’t Wit Huis in Loppem. Een weekend lang kun je doorlopend de vele militaire voertuigen bewonderen in het park en zijn er tal van randactiviteiten. Er is een activiteitenparcours rond de site met onder meer boogschieten, het doolhof en granaatwerpen. Op zaterdag vertrekt het militaire konvooi om 10.30 uur voor een rondrit van 45 km via Moerbrugge, Beernem en het Vloethemveld. Passagiers betalen 15 euro om mee te rijden. Inschrijven is nodig op www.camplophem.be.