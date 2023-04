Maximumstraf voor vechtersbaas die geen Covid Safe Ticket kon voorleggen

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: gevaarlij­ke situatie aan Buiten Gentpoort­vest wordt volgend jaar aangepakt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is gestart met voorbereidingen voor het veiliger maken van het kruispunt van de Buiten Gentpoortvest met de Generaal Lemanlaan. En dat is goed nieuws. Vorig jaar werd het punt in het kader VeloVeilig Vlaanderen, een actie deze krant, door de lezer nog als gevaarlijk aangeduid.