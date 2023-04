Maak kennis met allerlei sporten en attracties op de sporthappening in de Groene Meersen

NET OPEN. “Er is niks mis met mannen die graag naar een schoon­heids­in­sti­tuut komen”: Lieselot Deprince (38) pakt uit met pop-up Sensy For Men

Sinds 2004 runt Lieselot Deprince haar Instituut Sensy in Moerbrugge dat gespecialiseerd is in huid- en gelaatsbehandelingen. Het voorbije jaar bevroeg ze via een enquête haar mannelijk cliënteel. Daaruit bleek dat de drempel om zelf de stap naar een schoonheidsinstituut te zetten vaak hoog is. Lieselot komt nu met de oplossing: de pop-up Sensy For Men, gelegen in de drukste winkelstraat van Oostkamp. Voor welke behandelingen kunnen mannen er terecht?