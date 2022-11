LEVENSVERHAAL. Maurits (102) zou in december 80 jaar getrouwd zijn met Elza: “Het jawoord zeiden ze op een koude winterdag tijdens de Tweede Wereldoorlog”

Brugge Minderjari­ge Bruggeling krijgt plaatsver­bod, maar blijft dat consequent aan z'n laars lappen: “Waar moet ik anders uitgaan?”

In Brugge heeft de burgemeester ondertussen al vijf plaatsverboden uitgeschreven na de aanhoudende problemen in de uitgaansbuurt. Nadat eerder al bekendraakte dat drie daarvan een week nadien doodleuk weer opdoken in de uitgaansbuurt, blijkt nu dat een minderjarige Bruggeling met een plaatsverbod al tot driemaal toe werd betrapt. En dat op nauwelijks twee weken tijd. “Zijn plaatsverbod zal wellicht verlengd worden", zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

7 november