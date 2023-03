Levenslang rijverbod voor doodrijdster (26) die verpleegster Nathalie (41) van de weg maaide: “Doe iets aan uw problemen”

Vijf ton cocaïne onder­schept in haven van Zeebrugge: verschil­len­de verdachten opgepakt

In de haven van Zeebrugge heeft de douane een lading met vijf ton cocaïne onderschept, goed voor een straatwaarde van zo'n 500 miljoen euro. Dat bevestigen verschillende bronnen. De drugs werden aangetroffen tussen een lading fruit. Er zijn inmiddels vijf verdachten opgepakt in het onderzoek. Verschuift de drugsproblematiek van de haven van Antwerpen richting Zeebrugge, nu er in Antwerpen striktere controles en meer beveiligingsmaatregelen zijn?