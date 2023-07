Landbouwer (64) riskeert fikse boete voor verbranden van afval

Bestuurder van Mini Cooper was onder invloed van alcohol bij spectacu­lair ongeval op rotonde: rijbewijs ingetrok­ken

De bestuurder die zaterdagnamiddag met z’n Mini Cooper in het midden van een rotonde belandde in Torhout, had gedronken. Het rijbewijs van de 47-jarige Anzegemnaar werd volgens de lokale politie Kouter ingetrokken.