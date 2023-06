Kunstwerk van jongeren Academie hangt in onthaalgebouw Vloethemveld

‘Hongerige’ vandalen viseren twee Brugse scholen in één nacht: “Vervelend, zo vlak voor ons school­feest”

“We verwachten zaterdag 2.000 mensen voor ons groot schoolfeest. Zo’n vandalenstreek kunnen we op dit moment missen als kiespijn. Grappig is het alleszins niet.” SBS De Geluksvogel in Brugge kreeg ongewenst bezoek. Vandalen drongen de school binnen, richtten er vernielingen aan en stichtten zelfs een brandje. Ook even verderop bij Howest kregen ze dezelfde nacht vandalen over de vloer. En die bleken grote honger te hebben ...