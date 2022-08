Kleine windhoos gespot in Veldegem

De beelden van de kleine windhoos ogen bijzonder mooi en werden ons omstreeks 14.45 uur doorgestuurd door een lezer via 4040, dé plek voor nieuwstips van HLN en VTM NIEUWS. Voor zover bekend veroorzaakte hij geen schade in de buurt. “Zo’n windhoosje is het landbroertje van de waterhoos en is onschuldiger van aard dan een windhoos of tornado die in een supercel, een onweer met roterende wolken, ontstaat”, zegt David Dehenauw.