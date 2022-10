Kinderlokker actief in West-Vlaanderen? Twee meldingen in enkele dagen tijd, maar “geen reden tot paniek”

ZedelgemDe politie onderzoekt een nieuwe melding van een mogelijke kinderlokker aan een school. Deze keer in Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem. Daar sprak een onbekende man een 11-jarig meisje aan. Opvallend, want nog geen twee weken geleden gebeurde iets gelijkaardigs in Varsenare . “Maar er is geen reden tot paniek”, klinkt het bij de politie.

Is er een kinderlokker actief in kleine dorpen in West-Vlaanderen? Die vraag stellen zowel de politiezone Kouter als de agenten van Het Houtsche zich. Want in elf dagen tijd kwamen daar twee gelijkaardige meldingen binnen. Van een onbekende man die jonge meisjes aansprak en hen vroeg om in te stappen. Of het twee keer om dezelfde persoon zou gaan, maakt deel uit van het onderzoek.

De laatste melding kwam van een 11-jarige leerling van VBS De Stapsteen in Veldegem. De directie verspreidde dan ook een waarschuwing naar de ouders: “Gisteren werd in de buurt van onze school een leerling aangesproken om in het voertuig van een onbekende te stappen. Zonder paniek te willen veroorzaken, willen we jullie hierover wel informeren en vragen om alert te zijn.”

De politiezone Het Houtsche is ook op de hoogte. Ook zij zijn tegenwoordig extra waakzaam. “Onze wijkmedewerkers hebben de beschrijving van de man en van het voertuig”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch. “En onze mensen zijn extra waakzaam. Maar we roepen wel op om de rust te bewaren. Er is een onderzoek lopende, maar er is geen reden tot paniek. Of we dat signalement kunnen meegeven? Neen, dat doen we niet. De mensen die het moeten weten zijn op de hoogte en kijken uit.”

Opvallend is wel dat op vrijdag 30 september een gelijkaardige melding binnen kwam vanuit Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke. Daar werden toen twee meisjes aangesproken toen ze op weg waren naar school. Een onbekende man vroeg hen om in te stappen. Maar de meisjes konden weglopen naar de volgende bushalte. Ze stapten op en gingen met de bus naar school in Brugge.

De politie kwam toen nog ter plaatse, maar kon de onbekende man nergens meer aantreffen. Volgens de meisjes ging het om een man met een baard in een witte bestelwagen. De school van de kinderen waarschuwde de ouders toen ook via een mail. En de politiezone Kouter is nog steeds op zoek naar de man. “Ook bij ons loopt het onderzoek nog steeds”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele. “We hebben mensen gevraagd om alert te zijn. En er kwamen nog een tweetal meldingen van verdachte gedragingen binnen. Alles wordt dan ook bekeken.”

Of het twee keer om dezelfde persoon gaat, is momenteel dan ook niet duidelijk. Beide politiezones zijn op de hoogte van de feiten en gaan die dan ook naast elkaar leggen. “Dat wordt zeker bekeken. We willen dit tot op de bodem onderzoeken. En alle pistes of linken worden dan ook bekeken. Maar nogmaals: we roepen op om niet te panikeren”, klinkt het bij de zone Het Houtsche.

