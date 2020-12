Kerstavond eindigt voor handvol bestuurders in gracht door plaatselijke hagelbui op E40

Roeselare / Menen / Torhout Aantal coronapa­tiën­ten AZ Delta opnieuw gestegen

22 december Het aantal opgenomen coronapatiënten in het AZ Delta is voor het eerst sinds de piek van de tweede golf opnieuw gestegen. Vorige week werden 100 coronapatiënten verzorgd over alle campussen heen, op dit moment zijn dat er 110. Vooral de stijging van 4 besmette patiënten naar 24 in één week tijd op de campus in Menen is erg opmerkelijk.