“Kan iemand hem de kogel geven?”: politie onderzoekt bedreigingen van West-Vlaamse chef-kok aan adres van Marc Van Ranst

Brugge LEKKER LOKAAL Takeaway. Le Chef et Moi: “Al die lovende commenta­ren, dat kan geen toeval zijn”

5 januari ‘Geen tourist trap’, ‘lekker en betaalbaar’ en 4,5 sterren op 5 op TripAdvisor: het restaurant Le Chef et Moi langs de Dijver in Brugge is dan wel minder bekend, het valt blijkbaar wel erg in de smaak. Hoog tijd om de proef op de som te nemen. Lees alle restorecensies uit uw buurt in ons dossier.