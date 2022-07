Jef Bogaert (69) schrijft boek over ‘Ratte’ Vyncke: “Nieuwe informatiebronnen hebben mijn werk gedetailleerder gemaakt”

“De vorige biografie over Amaat Vyncke dateert uit 2014, maar nieuwe inzichten en informatiebronnen hebben mijn werk gedetailleerder gemaakt”, zegt de auteur. Balder Goethals tekende Amaat Vyncke bij het vertrek van de karavaan in Zanzibar. De tekening siert het titelblad en de cover. Voor de promotie is er ook gestart met een nieuw blog: rattevyncke.blogspot.com. Daarnaast worden lezingen gegeven voor verenigingen over ‘de zoeaven, ook van bij ons’ en ‘Ratte Vyncke’.

Rodenbach

Amaat Vyncke wordt geboren in 1850 in Zedelgem als zoon van koster Gustje Vyncke. Hij zal priester worden en dus volgt het Grootseminarie in Brugge. De seminaristen Amaat Vyncke en Zeger Maelfait starten eerst met de “Almanak voor de leerende jeugd van Vlaanderen” en dan met “De Vlaamse Vlag(ge)”, het belangrijkste Vlaamse studententijdschrift tot de jaren ‘30. Ook Albrecht Rodenbach is een belangrijke medewerker aan beide tijdschriften. Hij wordt onderpastoor in Dudzele en later nog ‘witte pater’ nabij Algiers in Tunesië. In 1885 zal hij in Kibanga de eerste vaccinatie tegen pokken in Centraal-Afrika uitvoeren. Op 38 jaar overleed de man aan de gevolgen van malaria.