Hoogspanningslijn Ventilus gaat half jaar in de koelkast: kan bemiddelaar oplossing vinden voor massaal protest?

Torhout Twee bestuur­ders zonder rijbewijs én onder invloed betrapt in Oostende­straat

14 juni In de Oostendestraat in Torhout heeft de politie zondagavond en -nacht tot twee keer toe een bestuurder betrapt zonder rijbewijs. De man en vrouw uit Torhout zaten bovendien onder invloed achter hun stuur en waren nog met tal van andere zaken niet in orde.