Heldhaftige buschauffeur wil vrouw ontmoeten die hij van de sporen redde: “Ik hoop dat alles nu goed gaat met haar”

Brugge Na 40 jaar krijgt Brugges bekendste en meest romanti­sche park een ma­ke-over: “We verbinden park weer met water”

24 november The Lake of Love, ofwel het Minnewaterpark in Brugge, krijgt na volgende zomer een grondige make-over. Onder meer het dambord verdwijnt, maar de verbinding met het water wordt hersteld. “Het wordt alleen maar romantischer”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.