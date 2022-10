Gloednieuwe gemeenschapscentrum Veltershof in Veldegem officieel ingehuldigd: "Dit is een absolute meerwaarde voor onze gemeente”

VeldegemZaterdagmorgen werd het gloednieuwe gemeenschapscentrum Veltershof in hartje Veldegem officieel ingehuldigd. Naast een lokaal dienstencentrum kan je er ook terecht voor een afdeling van de bibliotheek en de dienst burgerzaken. Het deeltijds kunstonderwijs organiseert er een aanbod in een modern uitgerust klaslokaal. Bovendien kunnen verenigingen er volop gebruik maken van de mooie infrastructuur om er te vergaderen of activiteiten te organiseren.”Deze realisatie is een echte meerwaarde voor Veldegem”, zei een glunderende burgemeester Annick Vermeulen (CD&V).

Al sinds de fusie in 1977 heeft het gemeentebestuur gekozen om een decentraal vrijetijdsbeleid te voeren waarbij het hoofdaanbod zich in Zedelgem bevindt, maar waarbij elke deelgemeente zijn basisvoorzieningen kreeg voor dienstverlening burgerzaken, sport, bibliotheek, jeugd en muziekonderwijs. Met de realisatie van Veltershof wil de huidge meerderheid deze voorzieningen op hetzelfde niveau tillen als in diensten- en gemeenschapscentra De Braambeier (Zedelgem) en Jonkhove (Aartrijke). Eenzelfde inhaalbeweging is gepland voor de deelgemeente Loppem waar een multifunctioneel centrum opgetrokken wordt in samenwerking met de Sint-Maartensschool.

Drie generaties Develter

De grond waar het Veltershof verwezenlijkt werd, was 90 jaar lang eigendom van de familie Develter die er een buurtwinkel uitbaatte. “Mijn grootvader Camiel startte hier in 1921 met de verkoop van landbouwproducten in ‘Huis Develter’ dat eveolueerde naar ‘Zelfbediening Develter’ om tenslotte te eindigen als ‘Supra Develter’. Achteraan was er een grote boomgaard en de winkel lag aan de straatkant rechtover de kerk. Tussen 1981 en 2011 stond mijn echtgenote Vera Plaisier achter de toonbank. Dat was meteen al de derde generatie van de populaire zaak. Ik ben heel trots op mijn dorp en daarom stond ik er in 2012 op om onze eigendom te verkopen aan de gemeente en niet aan een private bouwpromotor”, vertelt Geert Develter die als voorwaarde stelde dat er in de naam van het centrum een verwijzing moest komen naar zijn familie.

Volledig scherm Geert Develter (links) met echtgenote Vera Plaisier en hun zonen en schoondochter. © Filip Vanden Berghe

Burgemeester Annick Vermeulen (CD&V) is heel enthousiast over het resultaat. “Met Veltershof willen we ervoor zorgen dat het zeer goed draaiende verenigingsleven in Veldegem verder kan floreren. De verenigingen kunnen hier gebruik maken van ruime accommodatie. Tijdens de Corneliusfeesten enkele weken geleden was dit voor de eerste keer al mogelijk. In de grote zaal is er plaats voor 220 personen en als je een podium plaatst kunnen er nog 150 mensen rechtstaan aan eettafels. Verder zijn de antennes van de dienst burgerzaken, de bibliotheek en het deeltijds kunstonderwijs (DKO) hier ook ondergebracht. Tenslotte is er de werking van het dienstencentrum waarmee het gemeentebestuur wil inzetten op buurtzorg en ontmoeting voor kwetsbare inwoners en zorgbehoevenden.” Vermeulen verwijst ook naar de 18 appartementen op de eerste en tweede verdieping boven het ontmoetings- en dienstencentrum. Bij elk appartement hoort een berging en parkeerplaats in de openbare ondergrondse parking waar 48 auto’s kunnen staan. “Ik vind het een troef dat Veltershof midden in het centrum van Veldegem ligt want de mooie binnenkoer is ook een veilige doorsteek die door iedereen gebruikt kan worden. Ook de openbare toiletten waren een absolute noodzaak.”

Volledig scherm Burgemeester Annick Vermeulen (CD&V) © Filip Vanden Berghe

