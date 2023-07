Het is zover... Jabbeke krijgt een Albert Heijn: "Afbraak­wer­ken gaan volgende maand van start”

Waar al jaren over gesproken wordt, is nu helemaal zeker. De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn bouwt een nieuw filiaal in Jabbeke. Eerder was er wrevel in de buurt én protest van een tweetal supermarkten in de gemeente. “Wij stelden als gemeente enkele voorwaarden en daar wordt ook rekening mee gehouden”, zegt schepen Claudia Coudeville (CD&V).