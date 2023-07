Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zedelgem vandaag

Wint kasteelhoe­ve Forreist Vlaamse Onroeren­derf­goed­prijs 2023?

De hoeve bij kasteel Forreist in Sint-Andries is geselecteerd als een van de drie laureaten van de Vlaamse Onroerenderfgoedprijs 2023. De site in de Doornstraat maakt samen met laureaten uit Leuven en Tervuren kans om de finale winnaar te worden en om de publieksprijs binnen te halen.