Georgette viert 101ste verjaardag: “Woon nog altijd zelfstandig, met dank aan medebewoners”

Rolstoel­vrien­de­lij­ke wandelrou­te geopend aan Nieuwvliet: “Geniet volop van de natuur”

Aan Nieuwvliet in Oostkamp is een wandelroute van 7,7 kilometer geopend die toegankelijk is voor gebruikers van rolstoelen en rollators. “Andersvaliden kunnen zich op deze manier makkelijk begeven in de prachtige Oostkampse natuur en genieten van onbezorgd wandelplezier", klinkt het.