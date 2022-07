Georgette Devlieger viert 100ste verjaardag in dorp waar ze nooit vertrok

Georgette is geboren in Zedelgem op 13 juli 1922, als oudste van tien kinderen van vader Georges Devlieger en moeder Irene Hoornaert. Ze liep tot haar 14 jaar school in de meisjesschool rechtover de Sint-Laurentiuskerk, huwde op 5 mei 1945 met Maurice Vercruysse. Georgette had hem leren kennen op het voetbalplein op de Heirweg. Anaïs was het enige kind. Ze werd grootmoeder van vier kleinkinderen: Annemie, Annick, Sabine en Kris. Er zijn ook al acht achterkleinkinderen. Georgette woonde heel haar leven in Zedelgem, na haar huwelijk langs de Torhoutse Steenweg vlakbij Packo tot dit huis werd afgebroken en ze verhuisden naar de Groenestraat naast de Frères. Toen ook die woning rond 2000 werd afgebroken moest ze tijdelijk verhuizen naar de Berkenhagestraat. Kon er na de verbouwing is ze terug komen wonen in een nieuwbouwappartement op het gelijkvloers met bijhorende tuin.