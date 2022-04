Gecontroleerd overstromingsgebied tussen Aartrijke en Torhout moet wateroverlast mee helpen opvangen

De Moubeek is een waterloop die het oppervlaktewater van Wijnendale en de omliggende landbouwgronden afvoert richting Brugge. De beek maakt deel uit van het bekken van de Kerkebeek en zorgt geregeld voor wateroverlast, waaronder overstromingen. Met deze werken slaat de provincie twee vliegen in één klap: de bewoners stroomafwaarts krijgen een bijkomende bescherming tegen wateroverlast en de betrokken landbouwer die de grond ter beschikking stelde, kan het gecapteerde water gebruiken in het bedrijf. Het gaat om het landbouwbedrijf van Dieter Meulemeester in de Hoge Rokerstraat, tussen Torhout en Aartrijke. De werken kaderen in het landinrichtingsproject Moubeek-Vloethemveld van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Dieter Meulemeester en zijn familie stelden kosteloos hun grond ter beschikking, de Provincie West-Vlaanderen ontwierp het inrichtingsplan en voerde dit uit en de Vlaamse Landmaatschappij subsidieerde de werken voor 30 procent. De inrichting kostte in totaal 140.000 euro.