Fietser gewond naar ziekenhuis na aanrijding met auto

Bestuurder gaat verschil­len­de keren overkop op E403, maar kan het nog navertel­len

Op de E403 in Ruddervoorde is vrijdagavond een bestuurder gewond geraakt bij een spectaculair ongeval. De man ging verschillende keren overkop met z’n wagen, maar kon als bij wonder zelf uit het wrak kruipen. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.