Fietser (38) naar ziekenhuis na aanrijding door wagen

Wanneer rijd je eindelijk weer door de Sint-Joris­straat in Brug­ge-cen­trum? En waarom duurden de werken langer? “Een straat­feest om het einde te vieren”

De wegenwerken in de Vlamingstraat en de Sint-Jorisstraat, in het hart van Brugge, duren nu al één jaar en negen maanden. Maar: het einde is in zicht, al moet er nog één probleem opgelost worden. “En dat zal verkeershinder veroorzaken", stelt schepen Mercedes Van Volcem. Waar je als automobilist rekening mee moet houden, leggen we voor u hieronder uit.