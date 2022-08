Einde van een tijdperk in Aartrijke, waar speelgoedwinkel ‘Coemancenter’ eind dit jaar de deuren sluit: “We zijn niet over één nacht ijs gegaan, want hier kleeft de nostalgie aan de muren”

“Sinterklaas en zwarte piet komen naar het Coemancenter!” Wie heeft die zin als kind niet gehoord in de streek? Het Coemancenter in Aartrijke, en later ook in diverse andere gemeenten en steden, was een begrip in de regio en bij uitbreiding in heel de provincie. Het eerste Coemancenter kwam er in 1977, maar eigenlijk gaat de geschiedenis veel verder terug. De oorsprong ligt in 1925, toen Alfons Coeman met Coemandruk begon, een drukkerij. “Ze drukten oorspronkelijk het krantje van de duivenbond en doodsbrieven. Coemandruk raakte later meer bekend door de opdruk van ruitertjes, kartonnen handvatten en opzetstukken voor plasticzakken. Mijn ouders Gaby en Agnes hebben die zaak verder uitgebouwd, mijn mama startte ernaast met een winkel waar ze schoolgerei verkocht”, vertelde Bart Coeman ooit aan deze krant.