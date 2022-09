Een fiets én een bakfiets in één? 81-jarige uitvinder uit Zedelgem werkt drie jaar aan “handigste bakfiets ooit”

Kortemark/Oostkamp Dolgedraai­de man (44) stalkt ex en rijdt na wilde politieach­ter­vol­ging woning binnen: “Hij gebruikte zijn wagen als wapen”

Een 44-jarige man uit Ruddervoorde staat in de Brugse rechtbank terecht voor een dubbele moordpoging en een reeks andere feiten. Dieter V. stalkte zijn ex-partner en knalde in Kortemark tot tweemaal toe met zijn wagen tegen het huis waar ze verbleef. Ook haar 2-jarige kleinzoon was in de woonkamer. “Tijdens een wilde politieachtervolging kon een inspecteur maar ternauwernood wegspringen.”

5 september