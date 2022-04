Drink een pot koffie of leer je buren kennen tijdens Buurtbar van ontmoetingscentrum Cirkant

Wijk de Wilgen in Aartrijke bijt de spits af, waarna de caravan tweewekelijks op donderdag op één van de vier locaties in Aartrijke of Loppem te vinden is, tot midden oktober. De Buurtbar by Cirkant trok er in september 2021 voor het eerst op uit. “We willen dat mensen hun buren weer leren kennen en dat doen we door een potje koffie aan te bieden en er een gezellige namiddag van te maken", zegt Audrey Sanders. “We zijn ervan overtuigd dat dit project na de coronapandemie nog relevanter is dan voorheen.”