Drietal riskeert tot 2 jaar cel voor invoer van cannabis uit Nederland

Het gerecht startte een onderzoek op toen in oktober 2018 een West-Vlaming in Duitsland werd opgepakt met meer dan een kilogram cocaïne. Tijdens het verdere telefonie-onderzoek kwamen R.V. (47) uit Zedelgem en S.G (38) uit Moorslede in het vizier van de speurders. De mannen gingen geregeld naar Nederland en dat wekte argwaan. De beklaagden trokken op 20 maart 2019 samen met K.D. (48) uit Heuvelland in twee verschillende wagens naar het Nederlandse Etten-Leur. Van daar ging het naar Breda, waar ze een zwarte sportzak overhandigden. In juli 2019 ging de politie over tot actie. In de woning van S.G. troffen de speurders iets meer dan een kilo cannabis aan. Vierhonderd gram van de drugs zat nog in de zwarte sportzak. De rest stak in een frigobox.