Dolleman die koppel klemreed op E40 en bedreigde met ijzeren staaf wordt eind volgende week bij politie verwacht

WIELRENNEN PROFS Gianni Marchand donderdag van partij in Druiven­koers: “Anticipe­ren maar niet noodzake­lijk door een vroege ontsnap­ping”

25 augustus Gianni Marchand (31) is weer de oude. De impact van een val in de Ronde van Wallonië was vrij groot. In de Grote Prijs Marcel Kint was hij vorige vrijdag te zien in een lange vlucht. Donderdag rijdt de prof uit Aartrijke de Druivenkoers.